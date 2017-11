Årets sista Konstperspektiv är här!

KONSTPERSPEKTIV NUMMER 4-2017:

PORTRÄTT: Damien Hirst är tillbaka – och det i ett storslaget format. ”Den här utställningen handlar i grund och botten om tro. Vad vi är beredda att tro på och vårt behov av att tro på saker”, säger Damien Hirst . Vi besöker utställningen Treasures from the Wreck of the Unbelievable i Venedig.

REFLEXION: Konstskribenten Jenny Danielsson reflekterar över Sarah Coopers och Nina Gorfers verk Katarina in Blue, ett verk som utstrålar uthållighet och förmåga hos en samisk kvinna.

UTBLICK: Kan konsten agera världssamvete? Konstkritikern Magnus Bons besöker documenta 14 och berörs av verken som kommenterar den pågående flyktingkatastrofen i Europa. Amar Kanwars film Such a morning lämnar ett särskilt avtryck.

SCENKONST: Vad har konstnären Edward Hopper och Alfred Hitchcock gemensamt? På Göteborgsoperan möts i vinter två av Sveriges mest rutinerade kostymtecknare och scenografer – Karin Erskine och Lars-Åke Thessman . Frilansskribent Ove Haugen träffar dem.

UNG KONST: Helsingborgs konstförening bjuder in till Nordisk Salong. Drygt 1300 konstnärer har skickat in material till den juryberömda salongen som pågår nu. ”Vi har ansträngt oss för att hålla hög nivå på själva utställningen”, säger Kerstin Schultz, ordförande för Helsingborgs konstförening. Mathias Janson , Sveriges Konstföreningar, har besökt utställningen.

INBLICK I KONSTFÖRENING: För den turkiska konstnären CANAN dominerar de stora samtida frågorna som feminism, mänskliga rättigheter och politisk aktivism. Mathias Janson , Sveriges Konstföreningar, berättar om CANANS verk och betydelse.

KRÖNIKAN: ”Vare sig vi vill det eller inte går allt i cirklar.” Daniel Wetterskog , chef för Scenkonstmuseum, skriver om scenkonstens vara som spegel av verkligheten.

