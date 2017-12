Möt teamLab, den interdisciplinära gruppen som arbetar i gränslandet mellan konst, teknologi, design och natur. I juli 2017 öppnade utställningen A Forest Where The Gods live i Mifuneyama Rakuen Park i Saga, Japan. Med sex ljusverk förvandlar de den historiska parken till en enorm interaktiv upplevelse. Tjuvkika på deras verk redan nu! I nummer 1 2018 presenterar vi teamLabs arbete och utställningen A Forest Where The Gods Live.