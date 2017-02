Nytt nummer den 4 september! Tema: Backspegel och framtidskikare

Konstperspektiv fyller 40 år under 2015. I höstens utökade jubileumsnummer tittar vi närmare på hur konsten förändrats sedan vi startade, och försöker pejla vilken kurs konsten och konstvärlden kan tänkas ta under kommande decennier. Hur ser relationen ut mellan offentligt och privat? Vad händer med konsten i våra gemensamma rum? Hur har konstnärernas villkor förändrats?

Konstperspektivs avgående redaktör Anders Olofsson funderar över vilka tendenser som påverkat konstlivets utveckling under de senaste 40 åren och vad vi kan förvänta oss av framtiden. Torsten Jurell betraktar omvärlden utifrån sitt 40-åriga konstnärskap och Gabriela López analyserar den offentliga konstens ställning nu och i framtiden. Magnus Bons skärskådar biennalernas balansgång mellan offentliga och kommersiella intressen. Maria Johansson har träffat tre unga konstnärer som fått tänka fritt kring utbildning, karriär och framtid. Bo Borg tar sig an Olle Essviks pionjärarbete i den digitala konstens framkant och Mathias Jansson har träffar två konstnärer som väver samma konstnärsliv och arbetsliv. Under vinjetten Mötet presenterar Magnus Bons Nina Roos.

(Omslag: Torsten Jurell)