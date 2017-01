Stockholm Art Week 19-24 april.

Denna vecka äger en rad konstevenemang, utställningar och mässor rum, alla samlade under Stockholm Art Week. Onsdag kväll 20/4 har Konstperspektiv releasemingel för nya numret, i Stockholm på Taverna Brillo kl 18.

Några fler highlights under veckan:

Under onsdagen öppnar den spännande utställningen Swedish Art: Now! på Sven Harrys Konstmuseum, där ett 40-tal av de mest intressanta yngre svenska konstnärerna visas. Bland annat visas ett digitalt vattenfall av Nathalie Djurberg och Hans Berg (som vi skriver om i nya numret av Konstperspektiv), Kajsa von Zeipels magnifika och provokativa skulpturer liksom Hanna Lidens gigantiska do nut med titeln ”Everything” (2015). Rekommenderas varmt, om ni har möjlighet för att få en orientering av nutidskonsten.

Mässorna Supermarket Art Fair och Market Art Fair öppnar torsdag 21/4 respektive fredag 22/4; den förra konstnärsdriven med svenska och internationella deltagare, den senare har utställare som är etablerade gallerier.

Stockholms Lokaltrafik ordnar konstvandringar i tunnelbanesystemet, Artipelag på Värmdö har just öppnat utställningen The Legacy of Andy Warhol och många gallerier har särskilda events eller utställningar under dessa dagar.