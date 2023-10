Oväntat besök i Bohuslän

Från den 11 november har du som är på västkusten möjlighet att besöka utställningen “Unexpected Visit” av Lena Mattsson på Konsthallen, Bohusläns museum. Utställningen pågår till den 17 december.

Lena Mattsson arbetar främst med video och film, där hon gestaltar vardagliga situationer som omformas och som slutligen får att oss fundera över djupare frågeställningar i vår tillvaro. I utställningen visas filmtriptyken Unexpected Visit, där vi kan se bilder och miljöer från Lenas barndomshem i Kungshamn samt andra välkända bohuslänska platser, som till exempel Hovenäset, Bohus-Malmön och Smögen. Vi kan även se även Lena Mattssons morfar skymta förbi. Verket kan ses som en metaforisk och poetisk resa i dåtid och nutid. Musiken till videoverket är skapad av Conny C-A Malmqvist.

Utanför, på museet fasad projiceras verket Another Brick in the Wall som kan ses under dygnets mörka timmar.

– Jag skissar ofta i mitt videoredigeringsprogram för att se hur det kommer att bli i verkligheten på t.ex konsthallar, museer och i de offentliga rummen. Det är ett bra sätt att få en känsla av rummen jag arbetar med. Då kan jag höra ljuden och känna rytmen i verket, det är oftast Conny C-A Malmqvist som gör musiken till mina arbeten, men jag lägger till ljud, klipper och skapar helheten till alla verk själv. Vi gör också lite korta filmer som nu fått internationell uppmärksamhet i filmvärlden. Det känns kul! Conny är en duktig teoretiker och extremt bra musiker och jag är mycket tacksam att vi har kunnat arbeta tillsammans konstnärligt.

Lena har tillsammans med Conny deltagit vid Tokyo International Short Film Festival, och Sydney World Fest 2023. I februari nästa år är Lena inbjuden och utvald att delta i ”London Director Awards”.

– Vi kommer också visa ”Not Without gloves” på filmfestivalen THE MAGIC OF CINEMA i Barcelona 2024 En kort film som fått uppmärksamhet i världen.

– Det började med att jag visade den i Indien på Mumbai Entertainment International Film Festival sedan har jag fått många erbjudanden att visa den internationellt.

Lena Mattsson arbetar just nu med att förbereda och genomföra ett flertal större storskaliga videomappade projektioner till Island of Light, på Smögen nästa år.

– Det är helt fantastiskt inspirerande att få möjligheten att kunna arbeta utomhus i naturen med film och att tänja på gränserna vad film och konst kan vara i det offentliga rummet.

Lena Mattsson är född i Kungshamn 1966 och är verksam i Malmö. Hon är främst video- och performancekonstnär, men började sin bana som målare. Hon är också verksam som curator för samtidskonst.